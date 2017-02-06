Перед смертью москвичка прожила в лесу два дня

Очаг подземных толчков располагался в 35 километрах от населенного пункта Пайпалкоти
Оба пострадавших скончались до прибытия скорой помощи
Сотрудники правоохранительных органов столицы продолжают расследовать гибель москвички Натальи Меламед. Они установили, что девушка два дня прожила в лесу, прежде чем замерзла насмерть.
В желудке покойной обнаружили десять таблеток амитриптилина. Теперь предстоит выяснить, от чего именно наступила смерть – в результате переохлаждения или передозировки сильнодействующего антидепрессанта.
Зрители не понимают, за какие заслуги певицу чествовал президент
Она следила за тем, чтобы никто не увидел момент нападения
Исполнитель достойно ответил легенде кино
В центре украинского Днепра хотят установить памятник знаменитому Ждуну