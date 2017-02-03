На военных в Париже напал египтянин

Удалось установить личность мужчины, который с мачете и криками "Аллах Акбар" напал на военный патруль рядом с Лувром в Париже. Им оказался 29-летний уроженец Египта по имени Абдалла. Такие выводы правоохранители сделали на основании проверки мобильного телефона нападавшего. Для точного установления личности проводятся ДНК-анализы и экспертиза отпечатков пальцев, передает РИА Новости. Также французские правоохранители связались со своими египетскими коллегами. Они пытаются узнать, не попадал ли этот мужчина в поле зрение спецслужб Египта.

Отметим, в ответ на нападение один из военнослужащих открыл по нападавшему огонь. Тот получил ранение в живот и был госпитализирован. Также легкие ранения получил один из солдат. Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как террористическую атаку.