В Париже произошел теракт

ЧП произошло у платформы Трикотажная на Рижском направлении
МЧС проверяет поступившую к ним информацию о ЧП
В Париже у входа в Лувр преступник с ножом напал на солдат. Те открыли огонь по нарушителю. Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как террористическую атаку, передает НСН. Также глава французского МВД Бруно Ле Ру отметил, что в сложившихся условиях солдаты действовали слажено и профессионально.
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