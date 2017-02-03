В Париже произошел теракт

В Париже у входа в Лувр преступник с ножом напал на солдат. Те открыли огонь по нарушителю. Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как террористическую атаку, передает НСН. Также глава французского МВД Бруно Ле Ру отметил, что в сложившихся условиях солдаты действовали слажено и профессионально.