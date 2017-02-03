По делу о растерзанной собаками пенсионерке задержали охранника

Правоохранительные органы столицы задержали сотрудника частного охранного предприятия, который, предположительно, виновен в смерти пенсионерки в центре Москвы. Он выпустил собак из вольера, не убедившись в том, что посторонние покинули территорию.

С предполагаемым преступником беседуют следователи, передает "Газета.ru". Напомним, в результате нападения собак погибла вдова известного актера Кирилла Ваца Валерия.