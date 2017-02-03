По делу о растерзанной собаками пенсионерке задержали охранника

В ходе спланированной спецоперации девушку удалось задержать
Пострадавшая была доставлена в медпункт
Правоохранительные органы столицы задержали сотрудника частного охранного предприятия, который, предположительно, виновен в смерти пенсионерки в центре Москвы. Он выпустил собак из вольера, не убедившись в том, что посторонние покинули территорию.
С предполагаемым преступником беседуют следователи, передает "Газета.ru". Напомним, в результате нападения собак погибла вдова известного актера Кирилла Ваца Валерия.
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