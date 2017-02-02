Жертвой нападения собак в Москве стала вдова известного актера

Установлена личность пожилой женщины 1937 года рождения, погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта. Ею оказалась вдова известного советского диктора и киноактера Кирилла Ваца Валерия.

Каким образом погибшая оказалась рядом с вольерами сторожевых собак, выясняется. Как раз в этот момент псов выпустили на прогулку. Увидев пенсионерку, овчарки загрызли ее до смерти.

Старший охранник ЧОПа рассказал сотрудникам полиции, что тело женщины у здания Минспорта обнаружил кинолог, который отвечает за собак, передает Life.ru. После этого на место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Медики констатировали смерть. В ходе осмотра трупа следователи признали раны прижизненными.

Как стало известно, сотрудник, выгуливавший овчарок, покинул рабочее место, после чего, вернувшись, и обнаружил тело женщины, которую они загрызли. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Кирилл Вац – советский диктор, переводчик-синхронист, киноактер. Снимался в ряде фильмов, таких как "Одиночное плавание", "Анна Каренина", работал диктором иностранного вещания советского радио.

К сожалению, случаи нападения собак на людей, которые привозят к смертельному исходу последних – не редкость. Причем, это не обязательно бродячие животные. Как писали Dni.ru, в феврале прошлого года в Барнауле произошел инцидент, когда хозяин стал жертвой собственного четвероногого друга – американского стаффордширского терьера. Судя по характеру повреждений – мужчина оказался буквально искромсан зубами животного.