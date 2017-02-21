В центре Москвы киргиз избил уроженца Алеппо

В центре Москвы мужчина избил 36-летнего уроженца Сирии. Инцидент произошел на улице Охотный Ряд возле гостиницы Four Seasons, передает "Газета.ру".

Пострадавший госпитализирован. Известно, что он родился Алеппо, но имеет российское гражданство и владеет компанией по продаже текстиля.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний приезжий из Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".