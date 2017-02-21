В московской больнице пенсионер умер в очереди в туалет

В больнице имени Ерамишанцева в Москве скончался 61-летний пациент. Мужчина упал в очереди в туалет и ударился головой об пол, передает Life.ru.
Пострадавшего сразу доставили в реанимацию, но, несмотря на принятые меры, он скончался. Правоохранители проводят проверку инцидента.
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