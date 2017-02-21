Мужчина выпал из окна Лианозовского театра и выжил

На северо-востоке Москвы из окна, расположенного на третьем этаже Лианозовского театра выпал мужчина. Пострадавший госпитализирован, передает "360 Подмосковье".
Предположительно, мужчина сломал ноги: очевидцы сообщили, что он стоял на коленях и не мог подняться. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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