В московском колледже ищут бомбу

Неизвестный по телефону сообщил о бомбе в одном из московских колледжей, расположенных на Ленинградском шоссе. Злоумышленник не представился и бросил трубку.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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