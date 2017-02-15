В Красноярске экстренно сел летевший в Шанхай Airbus

В краснодарском аэропорту экстренно приземлился Airbus 330-300 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Лондона в Шанхай. По предварительным данным, причиной посадки стала аварийная ситуация на борту лайнера, пишет газета "Известия".
На борту самолета находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа. В настоящее время технические службы аэропорта обследуют лайнер.
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