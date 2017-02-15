В подъезде на юго-западе Москвы жестоко избили мужчину

На юго-западе столицы в подъезде многоэтажки жестоко избили 42-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает Life.ru.

По предварительным данным, ему нанесли удар неустановленным предметом в область головы. Врачи зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.