В подъезде на юго-западе Москвы жестоко избили мужчину

На юго-западе столицы в подъезде многоэтажки жестоко избили 42-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает Life.ru.
По предварительным данным, ему нанесли удар неустановленным предметом в область головы. Врачи зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.
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