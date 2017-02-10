Пьяный пассажир угрожал взорвать самолет в Домодедово

В дежурную часть линейного управления полиции в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что один из пассажиров самолета из Москвы в Берлин угрожал взорвать лайнер, передает "Газета.ru". Полиция поднялась на борт для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что у пассажира разгорелся конфликт с экипажем. В ходе перепалки он сказал: "Дайте мне гранату, и я всех взорву". К брошенной в сердцах угрозе экипаж воздушного судна отнесся со всей серьезностью. Пассажиры были выведены из самолета, борт досмотрели на наличие взрывных устройств. После проверки все они, за исключением угрожавшего взрывом, вернулись на свои места. Скандальный пассажир был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Представитель правоохранительных органов уточнил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

