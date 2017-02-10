Авиадебошир открыл дверь в самолете
Инцидент произошел утром 10 февраля. Самолет готовился выполнить рейс Мумбаи – Чандигарх.
К счастью, самолет еще не начал движение, когда произошел инцидент. "Сразу после того, как закончилась посадка на борт, когда самолет еще не начал движение, пассажир, сидевший на месте 12C, неожиданно открыл дверь аварийного выхода и спустил надувной трап", – цитирует сообщение пресс-службы авиакомпании NDTV.
Из-за действий авиадебошира пострадал его сосед с места 12А. Он получил ушибы и синяки. Сотрудники экипажа немедленно отреагировали на происходящее, сообщив об инциденте капитану.
IndiGo Passenger Opens Emergency Exit At Mumbai Airport, 1 Injured | Via @ndtv https://t.co/KkGTecvKNp pic.twitter.com/mdexrQmtBf— Edit Platter (@EditPlatter) 10 февраля 2017 г.
Капитан также оперативно связался с наземными службами, отключил двигатели и распорядился оказать медицинскую помощь пострадавшему. Рейс с 176 пассажирами на борту был задержан более чем на два часа.
Пассажир-хулиган был передан сотрудникам служб безопасности в аэропорту Мумбаи. В авиакомпании отметили, что очень сожалеют о случившемся. "Любое неблагоприятное поведение, которое ставит под угрозу безопасность наших пассажиров, экипажа или воздушного судна, вызывает у нас серьезную озабоченность", – заявили в авиакомпании.
Компания подала заявление в полицию против нарушителя порядка. Теперь его дальнейшую судьбу будут решать местные власти.
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