Авиадебошир открыл дверь в самолете

Пассажир самолета индийской авиакомпании IndiGo открыл дверь аварийного выхода, когда воздушное судно находилось на летном поле аэропорта Мумбаи. Из-за действий хулигана пострадал сидевший рядом с ним человек.

Инцидент произошел утром 10 февраля. Самолет готовился выполнить рейс Мумбаи – Чандигарх.

К счастью, самолет еще не начал движение, когда произошел инцидент. "Сразу после того, как закончилась посадка на борт, когда самолет еще не начал движение, пассажир, сидевший на месте 12C, неожиданно открыл дверь аварийного выхода и спустил надувной трап", – цитирует сообщение пресс-службы авиакомпании NDTV.

​Из-за действий авиадебошира пострадал его сосед с места 12А. Он получил ушибы и синяки. Сотрудники экипажа немедленно отреагировали на происходящее, сообщив об инциденте капитану.

Капитан также оперативно связался с наземными службами, отключил двигатели и распорядился оказать медицинскую помощь пострадавшему. Рейс с 176 пассажирами на борту был задержан более чем на два часа.

Пассажир-хулиган был передан сотрудникам служб безопасности в аэропорту Мумбаи. В авиакомпании отметили, что очень сожалеют о случившемся. "Любое неблагоприятное поведение, которое ставит под угрозу безопасность наших пассажиров, экипажа или воздушного судна, вызывает у нас серьезную озабоченность", – заявили в авиакомпании.

Компания подала заявление в полицию против нарушителя порядка. Теперь его дальнейшую судьбу будут решать местные власти.