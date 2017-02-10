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Происшествия

Глава московского банка обманул клиента на 540 миллионов

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Председателя правления столичного "Банка Экономический Союз" подозревают в мошенничестве на 540 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, передает сетевое издание "М24".

По данным следствия, глава кредитной организации предложил клиенту заключить договор соинвестирования в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. После подписания договора и перечисления денег на счет фирмы, банкир перевел все средства на свой счет и не исполнил обязательства по договору.

10 февраля 2017, 11:51

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