При пожаре на северо-востоке Москвы погибли три инвалида

В девятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошел пожар, жертвами которого стали три человека. "Все – с ограниченными возможностями. Два тела обнаружены на месте пожара, один человек скончался в машине скорой помощи", – сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Возгорание ликвидировано. Общая площадь пожара составила около восьми квадратных метров.