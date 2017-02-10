На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек

На индонезийском острове Бали сошло несколько оползней. По предварительным данным, жертвами разгула стихии стали 12 человек, в том числе дети, другие получили различные травмы, передает "Газета.ru".
Оползни были вызваны сильными ливнями и сошли на три деревни в центральной части острова. По данным синоптиков, такая погода на Бали сохранится до конца недели.
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