Пьяная женщина пыталась перейти по льду Москву-реку

Женщина застряла на льду, пытаясь перейти Москву-реку в районе Гончарной набережной в центре столицы. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Life.ru.

Спасатели эвакуировали женщину. Обстоятельства инцидента устанавливаются.