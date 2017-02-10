Пьяная женщина пыталась перейти по льду Москву-реку

Женщина застряла на льду, пытаясь перейти Москву-реку в районе Гончарной набережной в центре столицы. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Life.ru.
Спасатели эвакуировали женщину. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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