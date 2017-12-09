В США юные баскетболисты открыли стрельбу после проигранного матча

В США после баскетбольного матча между юношескими командам возле спортивного центра города Шампейн в штате Иллинойс произошла перестрелка. Сообщается о трех пострадавших – подростках 15, 17 и 18 лет. Юноши играли за победившую команду. Полиция разыскивает участников конфликта. По предварительным данным, огонь открыли проигравшие спортсмены.