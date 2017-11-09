МКАД перекрыли из-за загоревшейся "Газели"

На 23-м километре МКАД загорелся автомобиль "Газель". Из-за инцидента по внутренней стороне дороги движение ограничено, передает "Газета.ru". Горящий автомобиль перекрыл три полосы.

По данным портала "Яндекс.Карты", в результате ЧП образовалась 12-километровая пробка на внутренней стороне МКАД. Движения практически нет в районе съезда с Каширского шоссе.