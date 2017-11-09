В Москве загорелся теплоход

На юго-востоке столицы загорелся двухпалубный теплоход "Сергей Образцов". ЧП произошло на Москве-реке, где судно было пришвартовано для ремонта на дебаркадере, сообщает "Газета.ru".
По предварительным данным, вспыхнул мусор. Пожар уже потушен, проводятся проливка и устранение последствий возгорания.
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