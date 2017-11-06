Мужчина с пистолетом пытался ограбить банк в Москве

Утром 6 ноября в отделение Россельхозбанка на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы вошел мужчина и, угрожая сотрудникам похожим на пистолет предметом, потребовал деньги. После получения отказа злоумышленник ушел. Его разыскивает полиция. Налетчика сняли камеры наружного наблюдения, передает "РЕН ТВ". На кадрах виден мужчина с сумкой в руках. Качество съемки позволяет разглядеть его лицо.