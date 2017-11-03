В Москве угнали машину транспортной прокуратуры

В ночь на 3 ноября злоумышленник угнал автомобиль Toyota Camry, принадлежащий Московской межрегиональной транспортной прокуратуре России, передает телеканал "360" со ссылкой на представителя правоохранительных органов. В полицию обратился водитель.

Он рассказал, что припарковал машину у своего дома на улице 26 Бакинских Комиссаров, рядом со станцией метро "Юго-Западная". Иномарка пропала в промежутке между 22:00 2 ноября и 06:50 3 ноября. Материальный ущерб оценивается более чем в миллион рублей.