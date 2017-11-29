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Происшествия

Украинец зарезал собаку на глазах у дочери

Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных"
Житель Львова на глазах дочери зарезал собаку и избил жену. Мужчина пытался оказать сопротивление при аресте.
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 48-Несмотря на агрессию, полицейским удалось надеть на живодера наручники и доставить в отделение. Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Facebook, жена, которую срочно доставили в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами, написала на своего супруга заявление о побоях и домашнем насилии.

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Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде

По словам несовершеннолетней дочери задержанного, на глазах которой разыгрывалась эта ужасающая сцена, ее отец сначала зарезал собаку, а после принялся избивать мать девочки. Через какое-то время на место событий приехал полицейский патруль, который принял решение арестовать разбушевавшегося мужчину. Тот отказывался подчиняться требованиям полиции: толкался, вырывался, чуть не содрал с одного из стражей правопорядка нагрудный жетон.

Мужчину несколько раз предупреждали, что, если он не подчинится требованиям полицейских и не пойдет в участок, те будут вынуждены доставить нарушителя в отделение силой. После очередного предостережения со стороны полицейских, живодер схватил нож, которым ранее зарезал собаку, и попытался набросится на представителей закона.

Те разоружили нападавшего и доставили в отделение. Теперь, кроме статей за жестокое обращение с животными и нанесение побоев, мужчину обвиняют в нападении на полицейских. Согласно Уголовному кодексу Украины, за последнее преступление нападавшему грозит пожизненное заключение, если суд признает его виновным по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Если же его обвинят в сопротивлении при аресте, то мужчине грозит "всего лишь" два года тюрьмы. 

Автор: Михаил Войцеховский29 ноября 2017, 21:11

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