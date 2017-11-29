Какие купюры в России подделывают чаще всего

У фальшивомонетчиков наибольшей популярностью пользуются купюры номиналом в пять тысяч рублей. При этом реже всего встречаются подделки среди пятисотрублевых и тысячных банкнот, передает "360".

Как отметили в полиции, в 2017 году в Подмосковье возбудили более 900 уголовных дел за сбыт фальшивых денег. Часть таких преступлений совершили организованные группы.