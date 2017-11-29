Врач убил пациентку уколом обезболивающего

Московская полиция разыскивает 32-летнего сотрудника одной из частных клиник. Прибывший на вызов врач вколол пациентке смертельную дозу обезболивающего препарата и сбежал.

Как рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, 36-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала врача, обратившись в одну из частных клиник. Прибывший 32-летний медик вколол пациентке лидокаин.

Однако количество препарата было слишком большим, и москвичка скончалась на месте. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной ее смерти стала передозировка обезболивающего.

Вскоре после трагедии врач скрылся. Он объявлен в федеральный и международный розыск, возбуждено уголовное дело, пишет Lenta.ru. Также выяснилось, что клиника не имеет лицензии на оказание неотложной помощи.

Официальный представитель столичного главка СКР уточнила, что к уголовной ответственности привлечен 59-летний генеральный директор учреждения. Речь идет о статье об организации медицинских услуг, не отвечающих нормам безопасности.