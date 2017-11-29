Врач убил пациентку уколом обезболивающего
Как рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, 36-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала врача, обратившись в одну из частных клиник. Прибывший 32-летний медик вколол пациентке лидокаин.
Однако количество препарата было слишком большим, и москвичка скончалась на месте. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной ее смерти стала передозировка обезболивающего.
Вскоре после трагедии врач скрылся. Он объявлен в федеральный и международный розыск, возбуждено уголовное дело, пишет Lenta.ru. Также выяснилось, что клиника не имеет лицензии на оказание неотложной помощи.
Официальный представитель столичного главка СКР уточнила, что к уголовной ответственности привлечен 59-летний генеральный директор учреждения. Речь идет о статье об организации медицинских услуг, не отвечающих нормам безопасности.
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