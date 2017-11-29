В Китае произошел мощный взрыв

На строительной площадке в районе Цзянбэй города Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел мощный взрыв, пишет газета "Известия". Взрывная волна ощущалась в радиусе полутора километров.

Сообщается более чем о 30 пострадавших и четырех погибших. Причиной ЧП названы ошибки при утилизации взрывчатки, которая хранилась в одном из строений бывшей фабрики.

