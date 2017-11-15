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Происшествия

Скончалась известная российская актриса

Людмила Сухолинская-Местечкина. Кадр из фильма "Мария Стюарт"
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Сухолинская-Местечкина умерла на 89-м году жизни. О смерти актрисы сообщили в театре МХТ имени Чехова.
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Причина смерти Сухолинской-Местечкиной не уточняется. Руководство МХТ имени Чехова выразило соболезнования родным и друзьям актрисы. Траурная церемония прощания состоится в Портретном фойе театра 18 ноября в 14:00.  

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Сухомлинская-Местечкина родилась 27 августа 1929 года в семье советского циркового режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР. В Художественном театре актриса проработала 36 лет.

В труппу МХАТ ее приняли сразу после окончания учебы в 1952 году. В памяти зрителей навсегда останутся множество ярких, запоминающихся ролей Людмилы.  Среди сыгранных ею ролей: Виола в "Двенадцатой ночи", Ночь в "Синей птице" (эту роль она играла более 30 лет), Миссис Чивли в "Идеальном муже", Джудит Андерсон в "Ученике дьявола", Мария Стюарт в легендарной одноименной постановке В. Я. Станицына, Анна-Мари в "Жил-был каторжник", Вера в "Царской милости", Ирма Хохбрук в "Потусторонних встречах", Цыганка в "Эшелоне", Госпожа Пернель в "Тартюфе".

Автор: Рудольф Великолепный15 ноября 2017, 21:59

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