В Москве уборщица-узбечка избила топором коллегу

В столице 38-летняя гражданка Узбекистана напала с кухонным топором на свою 34-летнюю соотечественницу. ЧП произошло в бизнес-центре H2O Plaza на Павелецкой набережной, где женщины работают уборщицами, передает агентство "Москва".



Узбечка набросилась на свою коллегу в подсобке бизнес-центра во время ссоры. В итоге потерпевшую госпитализировали с ушибами мозга и легкого, переломом ребра и множественными резаными ранами.