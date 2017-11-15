В Москве уборщица-узбечка избила топором коллегу

В столице 38-летняя гражданка Узбекистана напала с кухонным топором на свою 34-летнюю соотечественницу. ЧП произошло в бизнес-центре H2O Plaza на Павелецкой набережной, где женщины работают уборщицами, передает агентство "Москва".
Узбечка набросилась на свою коллегу в подсобке бизнес-центра во время ссоры. В итоге потерпевшую госпитализировали с ушибами мозга и легкого, переломом ребра и множественными резаными ранами.
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