Российский дипломат умер после тяжелой болезни

Руководство Министерства иностранных дел России сообщило, что 6 октября после тяжелой болезни скончался постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань. "От нас ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек", – говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.