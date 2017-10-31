Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа

Жительница пакистанского города Музаффаргарх была недовольна своим браком, а потому задумала убийство мужа. В результате коварной мести женщины погибли 15 человек.

Некоторое время назад 21-летнюю пакистанку Асию Биби родители насильно выдали замуж за Амджада Лашари. Однако молодая женщина была влюблена в другого человека и не могла смириться со своей печальной участью.

Асия постоянно ссорилась с супругом и его семьей, даже пыталась вернуться обратно к родителям, но они ее не приняли. Тогда женщина решила расправиться с нелюбимым мужчиной, сообщает Daily Pakistan.

Коварная Асия подмешала крысиный яд в молоко, предназначавшееся для ее супруга. Однако Амджад по каким-то причинам не стал его пить. Позже мать мужчины приготовила из отравленного молока традиционный пакистанский кисломолочный напиток ласси и подала его во время ужина с родственниками.

В результате крысиным ядом отравились 27 человек, 15 из которых скончались. В ходе расследования полиция быстро вычислила главную подозреваемую и задержала ее.

На допросе Асия призналась, что планировала выйти замуж за своего двоюродного брата Шахида Лашари, однако родственники помешали ее планам и насильно выдали за Амджада. Тогда влюбленные разработали план мести. Шахид добыл для Асии крысиный яд, а она подмешала его в молоко. Позже полиция задержала и подельника женщины.