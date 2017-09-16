В Чите пенсионерка зарубила зятя топором

Полиция Читы подозревает 77-летнюю пенсионерку в убийстве своего 77-летнего зятя. Жертва была обнаружена с рублеными ранами на теле. Изначально женщина рассказывала о вооруженном нападении, однако позже созналась в совершении преступления, передает "РЕН ТВ". Она рассказала, что муж ее дочери принес домой топор и угрожал убить родственников. Пенсионерка дождалась, пока он заснет, и нанесла ему несколько ударов. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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