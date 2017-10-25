В Москве иномарка протаранила пешеходов на переходе

Три человека пострадали в аварии в Москве. ДТП произошло на Федеративном проспекте.

По предварительной информации, водитель Ford Mondeo после столкновения вылетел на пешеходный переход и сбил людей, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы вызвали скорую помощь, и все пострадавшие были доставлены в больницу, с ними работают врачи.

Как передает телеканал РЕН ТВ, информацию об аварии на Федеративном проспекте уже проверяет Министерство внутренних дел. По сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия отправлены сотрудники ГИБДД.