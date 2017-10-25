В подъезде на западе Москвы нашли тела двух человек

В подъезде одной из многоэтажек на Солнцевском проспекте в столице обнаружены тела двух мужчин. Личности погибших установлены. Ими оказались жильцы дома – системный администратор управления Федеральной налоговой службы и фасовщик склада, передает "360".

Тела отправлены в морг для установления причин смерти. По факту обнаружения трупов полиция ведет проверку.