В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину

В мужском туалете одного из торговых центров на Щелковском шоссе на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Следственного комитета. Видимых следов, которые указывали бы на криминальный характер смерти молодого человека, обнаружено не было. Следственный комитет проводит по факту произошедшего проверку. Устанавливаются все обстоятельства смерти. Для выяснения ее причин назначена судебно-медицинская экспертиза.