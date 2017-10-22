На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители

В районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы двое преступников напали на безработного мужчину 1995 года рождения, передает агентство городских новостей "Москва". Молодого человека грабители ударили ногой в живот, а затем, угрожая похожим на нож предметом, заставили открыть приложение "Сбербанк Онлайн" и сняли деньги. Преступники, по всей видимости, хорошо подготовились к развитию технологи и решили не сосредотачиваться на наличных. Добычей злоумышленников стали 10,2 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".