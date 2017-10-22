Протестующие подрались с полицией в Киеве

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены под стенами Верховной рады в Киеве рассказал протестующим, что многих спикеров плохо слышно из-за маломощного звукового оборудования. Лучшая аппаратура есть, но ее не пропускает полиция. Политик предложил митингующим "забрать машину". Дорогу им перекрыла полиция, в результате чего завязалась драка, передает РИА Новости.
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