Протестующие подрались с полицией в Киеве

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены под стенами Верховной рады в Киеве рассказал протестующим, что многих спикеров плохо слышно из-за маломощного звукового оборудования. Лучшая аппаратура есть, но ее не пропускает полиция. Политик предложил митингующим "забрать машину". Дорогу им перекрыла полиция, в результате чего завязалась драка, передает РИА Новости.