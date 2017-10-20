На Савеловском направлении встали электрички

На Савеловском направлении железной дороги произошел сбой в движении электричек. Поезда следуют с увеличенным интервалом. На платформах Савеловского вокзала собралось большое количество пассажиров, передает ТАСС.
По предварительным данным, произошел обрыв провода. Специалисты уже устранили повреждение и движение электропоездов восстанавливается.
Ссоры в эти дни могут оставить значимый след и привести к очень неприятным последствиям
К ней приставал известный продюсер
Звезду сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября
Бывший спортсмен дал откровенное интервью