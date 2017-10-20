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Происшествия

На Савеловском направлении встали электрички

прочитано 190 раз

На Савеловском направлении железной дороги произошел сбой в движении электричек. Поезда следуют с увеличенным интервалом. На платформах Савеловского вокзала собралось большое количество пассажиров, передает ТАСС.

По предварительным данным, произошел обрыв провода. Специалисты уже устранили повреждение и движение электропоездов восстанавливается.

20 октября 2017, 21:06

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