На Савеловском направлении встали электрички

На Савеловском направлении железной дороги произошел сбой в движении электричек. Поезда следуют с увеличенным интервалом. На платформах Савеловского вокзала собралось большое количество пассажиров, передает ТАСС.

По предварительным данным, произошел обрыв провода. Специалисты уже устранили повреждение и движение электропоездов восстанавливается.