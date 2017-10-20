Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра

В центре Москвы несколько человек избили девушку. Инцидент произошел на улице Мясницкая недалеко от театра "Et Cetera", передает РЕН ТВ.
Девушку в луже крови нашли прохожие. Пострадавшая госпитализирована, а подозреваемых уже задержали. Ими оказались двое приезжих мужчин и 28-летняя женщина. Все они находились в нетрезвом состоянии.
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