Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра

В центре Москвы несколько человек избили девушку. Инцидент произошел на улице Мясницкая недалеко от театра "Et Cetera", передает РЕН ТВ.

Девушку в луже крови нашли прохожие. Пострадавшая госпитализирована, а подозреваемых уже задержали. Ими оказались двое приезжих мужчин и 28-летняя женщина. Все они находились в нетрезвом состоянии.