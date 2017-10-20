Житель Подмосковья совратил 12-летнюю школьницу

В подмосковном городе Ступино 42-летний мужчина развращал 12-летнюю девочку. По указанию злоумышленника школьница делала и отправляла снимки интимного характера, передает РЕН ТВ.

Во время обысков в квартире мужчины обнаружено и изъято более десяти единиц компьютерной техники, использовавшейся в противоправной деятельности. Злоумышленник задержан.