В Москве прохожие спугнули горе-насильника

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, который, по предварительным данным, пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Предполагаемым злоумышленником оказался судимый ранее сантехник.

Преступник утром 19 октября напал на девушку в подъезде жилого дома. "Однако не довел свой умысел до конца, так как появились посторонние граждане, и скрылся", – сообщили РИАМО в главном управлении МВД России по столице. Возбуждено уголовное дело.