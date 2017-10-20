Под Москвой произошел крупный пожар

В подмосковном городе Щелково в ночь на 20 октября случился крупный пожар. Огонь возник в одной из квартир жилого дома.

В результате трагедии погибли два человека, из здания эвакуировали порядка 40 жильцов. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, пожар был ликвидирован, передает РИА ФАН.