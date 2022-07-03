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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 июля 2022 года.
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Замедляемся и выдыхаем! На этой неделе многие из нас ощутят, что натянутые, как струна, нервы начинают потихоньку расслабляться. Да, этот момент настает. Небесная канцелярия работает, и планеты, находясь в постоянном движении, меняют энергии, влияющие на нас. Пришло время отдыха!

Главный виновник нарастающих перемен – Марс, который 5 июля переходит в знак Тельца. Телец знает толк в наслаждениях, вкусной еде, брендовых вещах и красивом отдыхе, но… Ему не очень-то охота что-то делать. Тем более в июле месяце! В то же время Меркурий сменяет нервный знак Близнецов на домоседа-Рака. Кажется, это идеальная пара!

Синергия планет дает возможность не передышки, а настоящего отдыха. Если нет жизненно важных дел, забейте на все планы, составленные в далекий и наивный новогодний день, и предайтесь стопроцентной, концентрированной лени. Это будет лучшим подарком себе!

Тем, кто вынужден работать и выдавать результат, можно посоветовать сбавить темп (если это возможно) и обязательно делать качественные паузы. Даже если у вас всего 10 минут свободного времени, сделайте их приятными по максимуму.

Находите время на занятия живописью, посещайте концерты и выставки, носите красивую одежду, украшайте еду, как ваш любимый кулинарный блогер. Марс в Тельце не прощает серой жизни; помните, и если вы ему не предоставите ярких красок, он сделает вас нервными и вечно недовольными.

Что можно делать на этой неделе, кроме перечисленного? В первые дни недели – заканчивать старые дела. В среду и четверг – делать дорогостоящие покупки: они долго прослужат и будут радовать вас качеством. Можно заниматься своим телом, здоровьем, посещать врачей, делать массаж и бьюти-процедуры.

А вот начиная с пятницы лучше не делать совсем ничего: Черная Луна возьмет в оборот Меркурий, и ему будет несладко. В эти дни важно не перессориться друг с другом и не слушать / читать новостей (там будут сплошные фейки). Не принимайте в эти дни важных решений, плывите по течению. В отличие от вас, течение знает, куда плыть!

Овен

Проводите Марс достойно, устройте ему проводы: вспомните, чем занимались с 10 мая, запишите, какие уроки можно вынести из событий, каких результатов добились. С 5 июля начинается новый период, у вас будут шансы решить свои финансовые дела, но далеко не сразу. Держите эту тему под контролем.

Телец

В вашем знаке появился дорогой гость, Марс – последняя из значимых планет, которая побывает в Тельце в этом году. До 20 августа вам будет некогда скучать, особенно если вы горите желанием что-то изменить. Будьте готовы к существенным новостям и необходимости быстро реагировать.

Близнецы

Ваша жизни станет спокойнее, войдет в более привычный ритм. Здорово, если вы сможете, наконец, уделить время себе: здоровью, внешности, самооценке. Возможно, поступят новые предложения или вы найдете подработку, так что до конца июля сможете заработать больше, чем ожидалось.

Рак

Так уж сложилось, что вы сейчас находитесь на сцене, а не в зрительном зале. Происходят события, от которых не отвертишься: нужно принимать решения, давать четкие, а не обтекаемые, ответы. Эта неделя принесет новые темы, которые будут актуальны всего 2 недели. А потом можно будет отдохнуть!

Лев

Приятное время для Львов, которые падки на все красивое, не меньше Тельцов. У вас появится возможность решить важный вопрос по работе или бизнесу. В то же время будет легко и приятно побыть в одиночестве – пользуйтесь этим, чтобы восстановить энергию. Начать можно прямо в эти выходные.

Дева

Девам можно смело отправляться на отдых, но только если вы не ограничитесь лежанием на пляже. Звезды хотят, чтобы вы узнавали что-то новое, посещали экскурсии, покупали интересные книги и учебные курсы, знакомились с городами и людьми. Смена обстановки – вот секрет вашего идеального июля.

Весы

Неделя не создана для серьезных дел, зато может порадовать яркими эмоциями. Четверг – шикарный день для всех Весов! Луна в вашем знаке будет наслаждаться компанией Венеры и Селены. Обязательно сходите в этот день в театр, музей, на концерт или в книжный магазин – что вам больше по душе.

Скорпион

Не назначайте важных встреч и дел на пятницу – субботу: Луна в вашем знаке ослаблена и не сможет вам помочь. Сосредоточьтесь на рутинных делах и учебе – с переходом Меркурия в Рак учиться станет легче и интереснее. Также звезды не прочь отправить вас в отпуск. Далеко-далеко, чем дальше – тем лучше!

Стрелец

Стрельцам нужно внимательно перечитать вступление к этому гороскопу, чтобы понять, как провести эту неделю. Потому что именно вашему знаку требуются отдых и забота о себе. Записывайтесь на массаж или покупайте путевку в санаторий, если хотите сохранять здоровье и интерес к жизни.

Козерог

Планеты красноречиво намекают на ренессанс в вашей личной жизни. Даже самые упорные одиночки почувствуют в душе желание найти себе пару или хотя бы посмотреть в эту сторону. Романтика сама просится в вашу жизнь, не отказывайтесь, допустите в свою жизнь ветерок флирта и кокетства.

Водолей

Продолжайте в том же духе! На прошлой неделе вы начали что-то делать в таких скучных сферах, как здоровье, забота о себе, дом, хозяйство, быт. Марс в Тельце настаивает на продолжении! К счастью, в этом знаке он долго запрягает, так что успеете соскочить, если вам не понравится маршрут.

Рыбы

Меркурий в родственном для вас, водном знаке Рак, а это бальзам на душу и легкость, вместо неприятной суеты и усталости. Вас ждут прекрасные 2 недели: если сможете вырваться из обыденности и уехать на это время в отпуск, это будет круто. В любом случае найдите способ отдохнуть и развлечься!

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Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
3 июля 2022, 19:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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