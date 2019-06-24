Остается ровно неделя перед периодом июльских затмений. Любые события, которые произойдут, назреют и потребуют решения до 2 июля – судьбоносны. Эти ситуации будут свидетельством того, гармонично или нет вы прожили уходящий период с момента январских затмений. Будьте осторожны в это время: не раздувайте конфликтов по пустякам. Особенно это касается отношений с начальством, родителями или супругом.

Все напряженные ситуации в преддверии затмений несут разрушительный характер. Одно дело с ненавистью относиться к лишнему весу, а совсем другое – завалить супруга обидами и претензиями в его адрес именно сейчас. Если дорожите отношениями или не готовы к кардинальным переменам, то берите себя в руки и закройте рот на замок.

Высока вероятность того, что вылезут хронические болячки или нагрянут те, которые вы давно заработали. Если вдруг будет необходима срочная врачебная помощь, то ничего не откладывайте, а срочно отправляйтесь к доктору.

Но, возможен и другой вариант событий, когда Вселенная награждает и премирует за отличную работу в уходящем периоде. Повышение по службе, свадьба, переезд в другую страну, получение долгожданного диплома, покупка недвижимости, рождение ребенка или наступление зачатия будут свидетельством того, что вы на правильном пути и живете в гармонии с собой и Вселенной.

Чаще философствуйте и делайте выводы, если будете понимать, что все, за что вы держались так много лет, будет лететь в тартарары. Знайте, пришло время перемен, и пора широко открыть для них двери.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года для всех знаков составила астролог Юлия Урусэль.



Овен

У Овнов наступает идеальное время для отпуска и поездок в теплые страны. Если вы все же вынуждены провести неделю на рабочем месте, то ближе к пятнице ждите ярких инсайтов, новых проектов – это отличная возможность для самореализации. Также весьма вероятна награда в самом широком смысле – например, премия. Эта неделя вообще сложится на редкость удачно . Готовьтесь принять все то, что давно желали. Все ваши планы должны осуществиться. Дерзайте!

Телец

У Тельцов неделя будет насыщенной: предстоит работа с бумагами, решение деловых вопросов, заключение сделок. Наверняка придется составлять официальные документы, проводить встречи с партнерами. Не исключено прохождение медкомиссии, визиты в суд, ЗАГС, прокуратуру. Важно внимательно читать документы, проверять данные и цифры. Допущенная ошибка может стоить потерянного времени. Так что впереди неделя максимальной концентрации.

Близнецы

"Понедельник – день тяжелый". Близнецы в полной мере прочувствуют это. Первый день недели принесет задержки в делах, конфликты и эмоциональное напряжение. Совет: вплоть до четверга будьте осторожны и внимательны к словам, сохраняйте спокойствие и холодную голову. И вы сами и окружающие вас могут быть острыми на язык, совершенно не замечая этого. Однако к пятнице напряжение ослабнет.

Раки

Ракам на этой неделе наверняка придется выйти из зоны комфорта. На работе вероятны какие-либо нововведения. Вашей деятельности предстоит модернизация, которая заставит поменять привычный алгоритм и учиться новому. И хоть перемены пробудят в вас дух консерватизма, не воспринимайте ситуацию слишком болезненно. В дальнейшем вы поймете, что "по-новому" вам гораздо проще и комфортнее, чем это казалось поначалу.

Лев

Начало недели принесет Львам неуверенность в себе и своих силах. Виной тому – отсутствие видимых перспектив и непонимание, куда вам двигаться дальше. Стоит побыть наедине с собой, сконцентрироваться на своих ощущениях и привести в порядок мысли. Посвятите большую часть времени на этой неделе тому, что вас вдохновляет. Это поможет успокоиться и понять, чего же вы хотите и как этого достичь.

Дева

предупреждает, чтоДевы впадут в меланхолию: мол, раньше трава была зеленее, птицы пели звонче, а вы счастливее. Этот эмоциональный кризис разворачивает вас в прошлое и не дает жить настоящим. Не вздыхайте и не сетуйте. На самом деле у вас есть все, чтобы быть счастливым человеком уже сегодня, но вы сами постоянно откладывали это на потом. Включайте жизнь на максимум и от меланхолии не останется и следа.

Весы

В первой половине недели представителей этого знака будет переполнять чувство волнения и тревоги. Вам может начать казаться, что все вокруг хотят навредить или подставить. Но это все пустое. Возьмите себя в руки и не поддавайтесь пустым страхам. Ближе к среде негативные эмоции улетучатся и вы вернетесь в прежнюю колею. Выходные проведите с любимым человеком – это позволит сгладить острые углы в отношениях и подарит приятные ощущения.

Скорпионы

У Скорпионов близится очень важный период в жизни. Вы стоите на пороге перемен, и чтобы они начали происходить, вам необходимо тщательно проанализировать свое нынешнее состояние и понять, кто или что мешает вам двигаться вперед, расти и раскрываться вашему потенциалу. Сбросьте балласт старых привычек и Вселенная откроет перед вами новые возможности.

Стрельцы

У Стрельцов наступает прекрасное время для достижения серьезных успехов в бизнесе. Вас и ваш проект готовы продвинуть не только маркетологи и СММщики, но и сами звезды, поэтому, если вы давно лелеяли мысль о собственном деле, пора начать действовать. Активные шаги очень быстро приведут вас к успеху, рекомендует

Козероги

Козерогам звезды приготовили подарок – избавление от возникших проблем. Вы наверняка преодолеете препятствия, достигнете гармонии и спокойствия. Эта неделя заслуженного отдыха – без суеты и нервотрепки. В середине недели вероятно повышение творческой активности. Вам останется лишь направить ее в нужное русло, чтобы получить результат. Обязательно фиксируйте свои мысли – вдруг вы придумаете что-то поистине гениальное.

Водолеи

У Водолеев на этой неделе основную массу времени займет работа с информацией. Вам придется возиться с большим объемом данных, анализировать их, структурировать, сжимать в краткое описание и так далее. Вторая половина недели добавит суеты – встречи, поездки, общение с большим количеством людей. Звезды предупреждают о возможности возникновения ссор и провокаций, поэтому держите под контролем все, что вы делаете или говорите. Непродуманная, случайная фраза легко может навредить.

Рыбы

обещает Рыбам повышенную энергию, воодушевление и желание свернуть горы на пути к цели. Но не пытайтесь схватиться за сто дел одновременно, иначе вы превратите работу в пустую суету, получите мигрень вместо удовольствия от достигнутых результатов. Ближе к четвергу вероятны командировки или поездки. Без раздумий отправляйтесь в путь – это даст возможность развития и откроет новые перспективы.