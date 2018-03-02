Совет на выходные 3-4 марта 2018 года

В эти выходные постарайтесь морально подготовиться к тому, что в каком-то важном вопросе все пойдет абсолютно не так, как задумывалось. Если есть возможность "подстелить соломки", а именно продумать альтернативный вариант поведения, то было бы очень полезно это сделать.

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