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Гороскоп

Гороскоп здоровья на март 2018 года

Фото: Dni.Ru
Первый весенний месяц будет "урожайным" на простудные заболевания. Некоторым стоит особенно внимательно следить за своим самочувствием. Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  
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ОВЕН 

Здоровью Овнов в этом месяце ничего серьезного не угрожает. Только постарайтесь побольше отдыхать, особенно во второй половине марта, когда работа будет отнимать много сил. После первой декады месяца возможны заболевания дыхательных путей, так что одевайтесь по погоде. 

ТЕЛЕЦ 

Следует быть внимательнее в первую половину месяца. Носите удобную, подходящую погоде обувь, чтобы не получить травму из-за гололеда. А при работе с опасными и острыми инструментами просто будьте осторожны, чтобы случайно не пораниться.

БЛИЗНЕЦЫ 

В начале марта тема здоровья особо беспокоить не будет. Единственное, на что стоит обратить внимание – лишний вес. Подумайте, не пора ли сесть на диету. Вторая половина месяца более опасна, но не нужно бояться. Есть риск получить травму, так что просто будьте внимательны. 

РАК 

Опасность воспалительных процессов и повышенной температуры сохраняется до второй половины месяца, не забывайте, что в такое холодное время года заболеть легче всего. Если почувствуете себя плохо, обращайтесь к врачу – не нужно заниматься самолечением. 

ЛЕВ 

Первый весенний месяц принесет Львам обострение хронических заболеваний. Поэтому если таковые имеются, примите необходимые меры. Во второй половине марта есть опасность подхватить простуду – одевайтесь по погоде, весной она особенно нестабильна и обманчива. 

ДЕВА 

Начиная со второй недели месяца повышается опасность ДТП. Конечно, это не значит, что не нужно вообще выходить на улицу – просто будьте внимательны за рулем и при переходе через дорогу. Строго соблюдайте правила дорожного движения. 

ВЕСЫ

Для Весов наиболее неблагоприятна первая декада марта. Возможны заболевания дыхательных путей и почек, так что одевайтесь строго по погоде, ни в коем случае не сидите на холодном. Если в это время вы не заболеете, то и остальной месяц пройдет спокойно. 

СКОРПИОН 

Уже после первой недели марта Скорпионы становятся сильнее подвержены заболеваниям бронхов, дыхательных путей, а также почек и мочеполовой системы. Помните, что весна – только по календарю, а погода пока еще не радует теплыми деньками и одеваться нужно соответственно. 

СТРЕЛЕЦ 

Единственная опасность для Стрельцов в марте – они сами. Используя по максимуму энергию, которая вас переполняет, постарайтесь не растерять все силы, иначе переутомления не избежать. Если вы хотели сесть на диету, но никак не могли проявить силу воли, для этого удачно подойдет вторая половина месяца. 

КОЗЕРОГ 

Март – достаточно благоприятный месяц для Козерогов в плане здоровья, по крайней мере, его первая половина. Во второй возможны неприятные воспалительные процессы и переутомление, так что берегите себя и, выкладываясь по полной на работе, не забывайте вовремя отдыхать. 

ВОДОЛЕЙ 

Типичные Водолеи могут почувствовать ухудшение самочувствия в первую неделю марта. После этого вам ничего серьезного угрожать не будет, но все-таки не нужно совсем халатно относиться к своему здоровью. Витамины в такое время года рекомендуется принимать всем.

РЫБЫ 

Типичным Рыбам в этом месяце повезло больше всего. Вашему здоровью не только ничего не угрожает – наоборот, вы можете почувствовать прилив энергии и сил. Месяц благоприятен для тех, кто хочет что-то изменить в себе, например, сбросить лишний вес.

1 марта 2018, 18:57

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