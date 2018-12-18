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Гороскоп

Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились

Кадр youtube.com
 Последнее время ведется множество дискуссий вокруг программы "Голубой огонек". Многие уже успели "похоронить" один из главный атрибутов дорогого для россиян праздника. Какова дальнейшая судьба программы – "Дни.ру" обратились за комментарием к эксперту.  
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"С энергетикой этой программы все просто и понятно. Многие годы эту чудесную программу смотрят и будут поверьте смотреть и ждать. Смотрят не только у нас ну и во многих странах. То что некоторые люди, побывав за кулисами начинают выносить это все в народ является полным беспределом и совершенно не допустимым", —  рассказала ясновидящая Марианна Абравитова. "Позже кстати будет принято решение у любого человека попадающего на бэкстейдж брать подписку о сохранении в секрете всего того, что происходит.. Эти люди просто разрушают сказку", – добавила она.

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По словам эксперта, все, что мы видим на экране, это работа многих людей. "Праздник – это результат работы огромной команды. Энергетика у программы отличная и мега позитивная, что нельзя сказать о некоторых индивидуумов внутри нее, те которые туда приходят. Возможно необходимо пояснять людям рабочие моменты, чтобы избежать некоторых негативных моментов.", —  продолжила Абравитова.

Ясновидящая отметила, что это работа и достаточно кропотливая. "Все эти люди должны понимать куда они попали и в какую Сказку. У передачи огромное будущее. В следующем году добавятся новые лица и новые элементы декорации. Программа постоянно будет расти и все мы , как и раньше, будем ждать новогоднего чуда с участием Звезд нашей эстрады", – резюмировала эксперт.  

18 декабря 2018, 00:07

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