Что стало с убийцей Михаила Круга

Ночью 1 июля 2002 года было совершено нападение на легендарного российского шансонье Михаила Круга. Преступники пробрались в дом певца и произвели несколько смертельных выстрелов, от которых артист впоследствии скончался в больнице.

Версии трагической смерти были самыми разными – от ограбления до заказного убийства. Что же было на самом деле и кто стал виновником смерти Круга, Dni.Ru рассказала ясновидящая Галина Янко.

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"Михаил Круг был очень светлым человеком. Люди с такой энергетикой непременно добиваются больших высот в карьере, особенно, если она связана со сценой. Харизма, искренность и обаяние позволили Кругу завоевать сердца тысяч поклонников. Надо сказать, что Круг прожил яркую и счастливую жизнь. В его судьбе была любовь, настоящая дружба и любимое дело. Можно сказать, что его миссия на этом свете выполнена", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

Янко также увидела, что вторая жена Михаила Ирина была предначертана ему судьбой как истинная любовь, и именно с ней он должен был прожить до конца своих дней, что и произошло. "Незадолго до смерти у Круга были грандиозные творческие планы и масса нереализованных проектов. Наследие артиста составляет огромную культурную ценность и будет жить долго именно благодаря его супруге", – уверена ясновидящая.

По мнению гадалки, убийство Михаила Круга не было следствием происков конкурентов или личной вражды с кем-то из преступного мира. "Я вижу, что все трагические события были связаны именно с намерением ограбить артиста. Воры были уверены, что в доме Круга находилась большая сумма денег. Они не планировали никого убивать, но что-то вышло из-под контроля. Несмотря на то, что все обстоятельства этого дела до сих пор остались неясны, я могу с уверенностью сказать, что убийцы Круга уже нет в живых, а соучастники преступления отбывают наказание в местах лишения свободы", – добавила она.