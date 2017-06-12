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Что стало с сыном Михаила Круга

Дмитрий Воробьев и Михаил Круг. Фото: Dni.Ru
Старший сын Михаила Круга Дмитрий вырос копией легендарного шансонье. Но, видимо, сходство с отцом у него лишь внешнее. Профессия, которую выбрал 29-летний Дмитрий, удивила многих.
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"То, что я внешне похож на отца, знаю, но спокойно к этому отношусь. И в том, что я человек закрытый – согласен", – сказал сын певца в интервью "Комсомольской правде".

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После гибели Михаила Круга, чтобы обезопасить ребенка, родные решили перевести его из обычной школы в кадетский корпус. Это решение повлияло на дальнейшую жизнь Дмитрия. Он поступил в Санкт-Петербургский университет МВД. Родные долго уговаривали Дмитрия передумать, но он твердо решил связать свою жизнь с правоохранительными органами.

К настоящему времени Дмитрий окончил университет. Он стал отличным полицейским и уже дослужился до капитана. Многие усмотрели в этом иронию судьбы, ведь в своих песнях его отец, в основном, пел про людей по ту сторону закона. Свое решение стать полицейский Дмитрий не пояснил. Но многие считаю, что он все еще пытается разобраться в гибели отца.

"Слишком много вопросов было и остается до сих пор. Тяжело было только первые два месяца после смерти отца. Потом научился абстрагироваться. Это спасает нервы", – признался Дмитрий.

Отметим, что у тверского шансонье осталось двое детей – Александр Круг и Дмитрий Воробьев. Когда произошло нападение на певца, Диме было 14 лет, Саша всего месяц. Сейчас 15-летний Александр учится в Ломоносовской школе в Москве с детьми звезд и бизнесменов.

Напомним, легендарный шансонье, исполнитель хита "Владимирский централ" погиб в ночь на 1 июля 2002 года. В дом Круга в поселке Мамулино проникли неизвестные. Вначале они набросились на тещу артиста, а когда на крики женщины прибежали он и его жена Ирина, преступники открыли по ним огонь из пистолетов.

Жена певца смогла убежать, а Михаил получил два тяжелых огнестрельных ранения, после чего на время потерял сознание. Пришедший в себя Круг сумел добраться до дома соседа, где скрывалась его жена. Поскольку скорая помощь отказалась выезжать без милиции, сосед сам отвез Круга в больницу. Несмотря на усилия врачей, артист скончался. Версии убийства были самые различные, начиная с простого ограбления и заканчивая заказным убийством.

Автор: Алёна Нестерова12 июня 2017, 11:18

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