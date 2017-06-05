Астрологический прогноз с 5 по 11 июня 2017 года

Неделя начинается на второй фазе Луны, которая считается самой лучшей для начала новых дел, рассчитанных на долгий срок. С четверга начинается время полнолуния – Луна приобретает законченную круглую форму.

По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, в это время не рекомендуется ничего начинать, а заниматься обычной рутинной работой. Полнолуние продлится до субботы.

ОВЕН

С первого же рабочего дня и по среду включительно горячим Овнам следует быть сдержаннее и аккуратнее – не ровен час попасть в неприятную ситуацию. Вторая половина недели гораздо более удачная – можно даже пуститься в небольшое путешествие. Если на выходных днях предложат поработать, соглашайтесь, не пожалеете.

ТЕЛЕЦ

Всю первую половину рабочей недели типичным Тельцам следует посвятить коллективной деятельности – собственные проекты вряд ли сейчас увенчаются успехом. С четверга по субботу стоит быть осмотрительнее, не забывать о правилах личной безопасности. На длинных выходных не сидите в четырех стенах.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, самое начало наступившей недели будет обманчивым – утро понедельника много пообещает, но уже вечером этого же дня вас захлестнет обычная рутина. С четверга по пятницу рекомендуется жить одной жизнью с коллективом единомышленников. На выходных отклоните любые предложения экстрима – он для вас может быть опасен.

РАК

Начало недели должно пройти для вас на ура – у вас есть все шансы подружиться с капризной музой, так что приготовьтесь к творческой работе. Вторая половина недели, начиная с четверга, будет похуже первой – на смену вдохновению придет обыденность. Выходные дни проведите со своей половиной – главное, не оставаться в одиночестве.

ЛЕВ

В первые дни недели вы будете напрасно пытаться побить все рекорды на производстве – сейчас лучше заниматься домом и семьей. Зато со среды по субботу у вас показатели подъема, как в смысле действия, так и в смысле настроения. Поэтому отдых и работа будут одинаково приятны. На выходных займитесь мелким ремонтом.

ДЕВА

Неделя начинается для вас активно, правда, эта активность будет скорее интеллектуальной, чем физической. В эти дни можно получить много звонков и смс сообщений. Все отстанут от вас во второй половине недели – начиная с четверга, можно будет передохнуть дома. Длинные выходные принесут вам настоящий праздник.

ВЕСЫ

Возможно, за подвиги, совершенные ранее, уже в самом начале недели вас ожидает заслуженная награда – во всяком случае, с понедельника по среду у вас показатели решения материальных проблем. С четверга вам не дадут посидеть спокойно – ожидается много встреч и поездок. Выходные лучше всего провести на собственной даче.

СКОРПИОН

Если с самого утра в понедельник вы еще будете не в лучшей форме, не расстраивайтесь – уже после обеда у вас ожидается прилив сил, который не оставит вас вплоть до выходных. Поэтому со вторника по пятницу смело планируйте для себя ответственные мероприятия – вы со всем справитесь. Выходные можно провести на природе с друзьями и родственниками.

СТРЕЛЕЦ

Грядущая неделя начнется для вас не очень удачно – по крайней мере, сейчас не стоит рваться изо всех сил, чтобы быть быстрее, выше и сильнее окружающих. Ваше время начинается с четверга – вот тогда и показывайте все, на что вы способны. Энергия не оставит вас и на длинных выходных – не стоит провести их в пассивном ничегонеделании.

КОЗЕРОГ

Если у вас давно зрели какие-нибудь наполеоновские замыслы, возможно, в первые три дня наступившей недели самое время приступать к их осуществлению. С четверга энергия пойдет на убыль, поэтому стоит переместиться на скамейку запасных. Уже на выходных вы почувствуете себя гораздо лучше – на праздничных мероприятиях будьте заводилой.

ВОДОЛЕЙ

Прекрасная неделя для типичных Водолеев – вся первая ее половина будет благоприятна для решительных действий в профессиональной сфере. Если вы нацелены на карьеру, лучшего времени не придумаешь. В четверг и пятницу энергии может стать меньше, но товарищи придут к вам на помощь. На длинных выходных есть возможность просто отдыхать.

РЫБЫ

Отправляясь на работу рано утром в понедельник, строго соблюдайте правила дорожного движения – повышается опасность получить какую-нибудь травму. Этот риск уменьшается уже к вечеру, и вся следующая неделя будет для вас удачной. До среды у вас будут успехи в получении знаний, с четверга по пятницу – практические результаты. Выходные проведите с друзьями.