Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года

В воскресенье ожидается солнечное затмение. В первую очередь оно коснется людей, рожденных вблизи 26 февраля, 29 мая, 31 августа и 30 ноября. Не поддавайтесь на провокации, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков на этой неделе советует сохранять спокойствие.

ОВЕН

Неделя в целом сложится благоприятно. В понедельник не исключен успех в интеллектуальных делах, во вторник и среду на производстве – режим наибольшего благоприятствования. Если соскучились по друзьям, в пятницу и субботу можно навестить их, а вот в воскресенье никуда не ходите.

ТЕЛЕЦ

В понедельник не делайте резких движений – высока вероятность получить бытовую или производственную травму. Все изменится во вторник – у вас появятся дополнительные возможности для развития. В пятницу попробуйте сделать рывок в профессиональной деятельности. Воскресенье благоприятно для общения с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Первый рабочий день посвятите коллективной работе, ведь Близнецы так нуждаются в общении! Зато со вторника по четверг лучше побыть дома. Если хотите куда-то поехать, подойдут пятница и суббота. Воскресенье благоприятно для достижения целей.

РАК

С самого начала недели вас загрузят необходимой, но не очень приятной работой – вряд ли вы получите от нее удовольствие и материальную выгоду. Вторник и среда будут посвящены работе в коллективе. Праздничный день проведите в компании, а остальные – дома.

ЛЕВ

В первый же день появится возможность доказать всем, что вы являетесь самым творческим знаком. Впрочем, во вторник вдохновения поубавится – придется заняться рутинной работой. Праздничный день посвятите здоровью. В выходные не сидите в одиночестве.

ДЕВА

В первый рабочий день вас вряд ли ждут производственные успехи – гораздо лучше получатся дела, связанные с семьей и домом. Зато во вторник придет праздник, по крайней мере, отличное настроение вам гарантировано. В пятницу и субботу лучше заняться генеральной уборкой.

ВЕСЫ

В понедельник не следует обманываться – уже во вторник активность сменится затишьем. Можно посвятить эти дни дому и семье. В праздник также лучше остаться дома. Все мероприятия лучше перенести на пятницу и субботу – они будут более яркими.

СКОРПИОН

Неполная рабочая неделя будет отмечена рабочими и личными встречами. Ближайшие дни окажутся богатыми на контакты: если вы любите одиночество – отключите телефон. Отдохнуть сможете в пятницу и субботу. Воскресенье посвятите близкому человеку.

СТРЕЛЕЦ

Неделя начнется для вас лучше, чем для других зодиакальных знаков. В понедельник вы получите возможность проявить лидерские качества, возглавив трудовой процесс. Перед праздниками это приведет к материальному успеху. Выходные можно посвятить друзьям или родственникам.

КОЗЕРОГ

В понедельник можно вообще не ходить на работу – все равно толку будет немного, это не ваш день. Зато со вторника по среду вы справитесь с любым заданием, на эти дни и планируйте дела. Взяв хороший старт, вы можете провести всю неделю на высоте.

ВОДОЛЕЙ

Неделя пройдет нормально, если вы не ждете больших успехов в производственных делах. Сейчас можно посидеть на скамейке запасных. Не отмечайте 23 февраля рьяно, иначе на следующий день будете чувствовать себя разбитым.

РЫБЫ

В первый же рабочий день берите быка за рога – вам не будет равных, вы легко обойдете конкурентов. Если даже в последующие дни нагрянет усталость, товарищи придут на помощь. Праздник хорошо отметить в дружеской компании, но уже с пятницы лучше ни с кем не общаться.